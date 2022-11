Hummert kündigte außerdem an, zwei weitere Forschungsvorhaben noch in diesem Jahr zu starten: zur Sicherheit von Quantencomputern und KI-Anwendungen. Die habe mittlerweile 51 ihrer 100 Stellen besetzt und sei mittlerweile ins Laufen gekommen, so Hummert.

Was die Cyberagentur bislang nicht bestätigt: Dass sie ihren endgültigen Standort in Halle haben wird. Sie zieht dort am Dienstag in die ehemalige Zahnklinik. Der endgültige Standort ist ein Politikum, an dem die Staatskanzleien von Sachsen-Anhalt und Sachsen und das Bundesverteidigungs- und -innenministerium beteiligt sind. In der Absichtserklärung der zwei Bundesministerien und der Landesregierungen von Sachsen und Sachsen-Anhalt hieß es 2019: Die Cyberagentur würde in der Wirtschaftsregion Leipzig/Halle gegründet und nach einer Interimsphase mit Sitz in Halle im Jahr 2022 ihren dauerhaften Sitz am Flughafen Leipzig-Halle beziehen.