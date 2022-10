Der Vorteil einer technischen Unterstützung bei diesen Aufgaben ist, dass eine Sortierung von Kommentaren und Userbeiträgen den Redaktionen hilft, schneller zu reagieren und ihr Publikum besser zu verstehen. Sie kann dabei helfen, den Redaktionen bei Tausenden Kommentaren täglich zeitnah auf Fragen und Reaktionen zu reagieren und die unterschiedlichen Themen im Blick zu behalten.

Letztendlich kann ein solcher Algorithmus auch dabei unterstützen, Fragestellungen und Aspekte eines Themas zu identifizieren, die so in dem journalistischen Beitrag noch nicht behandelt wurden. Redaktionen können damit nicht nur besser mit ihren Nutzerinnen und Nutzern kommunizieren, sondern auch ihr inhaltliches Angebot erweitern, um ihrem Informationsauftrag noch besser gerecht zu werden.

Mit dieser Idee haben sich BR, MDR und ida für das JournalismAI-Fellowship beworben und dürfen nun bis Ende des Jahres zusammen eine Lösung entwickeln. Dabei profitieren sie von den Erfahrungen der anderen teilnehmenden Teams internationaler Medienhäuser, die auch an Lösungsansätzen arbeiten, wie Algorithmen und Automatisierungen ihnen bei der Arbeit und bei journalistischen Fragestellungen helfen können.

Ausgehend von der vorangegangenen Fragestellung ist zu Beginn des Fellowships der Titel des gemeinsamen Projekts entstanden: What's there, what's missing – was so viel heißt wie: Was ist vorhanden, was fehlt.

MDR, ida und BR haben zu Beginn der Projektphase verschiedene Anwendungsszenarien diskutiert, die mithilfe von Algorithmen, genauer dem sogenannten Topic Modeling realisierbar sein würden. Topic Modeling ist im Bereich des maschinellen Lernens ein Verfahren, das eine automatisierte Inhaltsanalyse und Mustererkennung in Texten ermöglicht.

Ein Prinzip in der Konzeption von Projekten, vor allem bei aufwendigen und komplexen Entwicklungen, ist die Methode des schnellen Scheiterns, des sogenannten Fail Early. Fehler werden zwangsläufig passieren, damit diese aber möglichst früh abgefangen werden, versucht man die Ursachen dafür schon zu Beginn der Entwicklung herbeizuführen.

Prodigy ist ein Tool, mit dem man Textpassagen markieren kann, um damit ein Machine-Learning-Modell zu trainieren. Bildrechte: Screenshot: MDR Deswegen sind gleich zu Beginn des Projektes ausführliche Nutzerinterviews mit Social Media-Redakteurinnen und Redakteuren geführt worden, um herauszufinden, was die Redaktionen im BR und MDR wirklich an Unterstützung benötigen. Außerdem sind gleich zu Beginn regelmäßige Feedbackgespräche mit den Kolleginnen und Kollegen in die Entwicklung integriert worden.



Dabei hat sich herausgestellt, dass die meisten sich Tools zur effektiveren Bearbeitung der Tausenden Kommentare täglich und damit eine Zeitersparnis wünschen. So ist den Redaktionen äußerst wichtig, zeitnah mitzubekommen, wenn in den Kommentaren Autoren und Autorinnen direkt angesprochen werden, wo auf Fehler hingewiesen wird oder wenn den jeweiligen Redaktionen Vorschläge für weitere Recherchen gemacht werden.

Zum einen, weil diese Kommentare für die eigene redaktionsinterne Weiterentwicklung von Themen benötigt werden, zum anderen, weil es wichtig ist, den Nutzerinnen und Nutzern schnell und konkret antworten und in den Austausch treten zu können.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein eigenes NLP-Modell trainiert, um in Tausenden von Kommentaren die unterschiedlichsten Formen einer Ansprache an die Redaktion zu erkennen. Voraussetzung dafür ist, bisher mehr als 7.000 Kommentare von BR und MDR durchzulesen und darin zu markieren, an welchen Stellen genau die Redaktionen erwähnt werden.