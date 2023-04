In Sachsen-Anhalt sind 2022 mehr politisch motivierte Straftaten erfasst worden, die aus Sicht der Polizei dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Innenministerin Tamara Zieschang erklärte am Nachmittag in Magdeburg, es wurden 1.847 rechtsmotivierte Delikte registriert und damit 287 mehr als noch im Jahr 2021. Damit werden knapp zwei Drittel aller politisch motivierten Straftaten dem rechten Spektrum zugeordnet. Zieschang sprach von einem "herausragenden Schwerpunkt" für die polizeiliche Arbeit.