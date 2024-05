Laut Chefdramaturg Roman Kupisch wurden Stücke ausgewählt, in denen Figuren mitgerissen werden. Sie geraten in einen Strudel, in private oder gesellschaftliche Prozesse. "Das ist quasi die Spanne menschlichen Lebens, die so ein Theater abdecken kann", erklärt Kupisch. Man wolle aber auch, dass sich die Zuschauer von den Darstellern und der Bühnenshow mitreißen lassen.