Die Polizei will in dieser Woche vermehrt die Geschwindigkeit von Autofahrerinnen und Autofahrern kontrollieren. In Sachsen-Anhalt wurden Kontrollen im Altmarkkreis Salzwedel sowie im Gebiet der Polizeiinspektion Halle angekündigt. Die Aktion läuft allerdings europaweit. Ziel der Kontrollen ist es nach Angaben der Polizei im Altmarkkreis, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und Unfallfolgen zu minimieren.