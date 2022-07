Die Landespolizei in Sachsen-Anhalt kontrolliert seit Montag eine Woche lang verstärkt Lastwagen und Busse. Ziel der länderübergreifenden Kontrollen sei es, die Sicherheit auf den Straßen für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer zu erhöhen, hieß es am Sonntag aus dem Innenministerium in Magdeburg.