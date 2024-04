Externe Firma Gefechtsübungszentrum Gardelegen: Diskussion um weiteren Betrieb

26. April 2024, 14:34 Uhr

In der Altmark wird das Gefechtsübungszentrum Gardelegen derzeit von der Bundeswehr in Kooperation mit einem externen zivilen Betreiber bewirtschaftet. Dieses Modell wird nun in Frage gestellt. Politiker auf Bundes- und Kommunalebene diskutieren, wie es in Zukunft weitergehen sollte.