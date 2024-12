Landeskriminalamt (LKA) und Innenministerium hätten im geprüften Zeitraum von sechs Jahren aber keine Geschäftsprüfungen der Vergleichswaffensammlung vorgenommen. "Nach unserer Auffassung müssen in diesem sensiblen Bereich höchste Sorgfalts- und Kontrollpflichten gelten, um die Sicherheit der Bediensteten sowie der Waffen und der Munition zu gewährleisten", so der Sprecher.

Das Landeskriminalamt hatte Waffen aus der Sammlung in den vergangenen Jahren zudem an andere Behörden ausgeliehen. "Nach unserer Auffassung war das Verleihen unzulässig, da die Vernichtung der Waffen angeordnet war", sagte am Mittwoch der Sprecher des Landesrechnungshofs. "Die Aufnahmeanordnungen der Staatsanwaltschaften gestatteten es zwar, die für die Vernichtung vorgesehenen Waffen in die Vergleichswaffensammlung des Landeskriminalamtes aufzunehmen, nicht jedoch diese weiterzuverleihen."