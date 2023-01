Die Forderung folgt auf Ermittlungen gegen vier Beamte des Landeskriminalamts Sachsen-Anhalt, von denen zwei als Personenschützer im direkten Umfeld von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) tätig waren. Sie sollen an rechtsextremen Chats beteiligt gewesen sein. Striegel teilte mit: "Wir werden darauf drängen, dass über die bekannt gewordenen Fälle hinausgeschaut wird."

Bereits am Freitag hatte die Grünenfraktion mitgeteilt, sie sei "außerordentlich besorgt über die Berichte". Die Polizei als Organisation müsse wehrhafter gegen "Verfassungsfeinde in ihrer Mitte" werden, sagte Striegel am Freitag als Reaktion auf die bekannt gewordenen Ermittlungen.