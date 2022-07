In der Regel kennt man das "Poucher" Boot oder den "Kolibri", aber es gab noch eine Reihe von weiteren Firmen. Selbst in einer so kleinen Stadt wie Bautzen entstand in den 1920er-Jahren eine Faltbootfirma und ganz bekannt ist natürlich in Leipzig "LFB-Stern". Es gab in Sonneberg die Firma Pax, in Halle den bekannten Faltbootbauer Horst Hartung, der speziell für Sportvereine und Wettkampfsportler Kleinstserien angefertigt hat. Bildrechte: MDR/Katrin Wenzel