Schon im vergangenen Jahr hatte das sachsen-anhaltische Finanzministerium erklärt, an den Neubauplänen für die Hochschule festzuhalten. Das als zu teuer geltende Entwurfskonzept stammte aus einem Münchner Architektenbüro, das bei einem internationalen Architekturwettbewerb gewonnen hatte. Auf mehr als 3.000 Quadratmeter sollen ein Atelier- und Werkstattgebäude entstehen. An der Kunsthochschule studieren rund 1.000 Menschen aus dem In- und Ausland.

Bildrechte: Runa Vieira Sandig