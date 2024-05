Bildrechte: picture alliance/dpa | Ralf Hirschberger

Von Windböe erfasst Magdeburg: Hüpfburg in Elbe geweht – vier Kinder verletzt

Hauptinhalt

05. Mai 2024, 13:05 Uhr

Bei einer Veranstaltung am Elbufer in Magdeburg am Sonntag hat eine Windböe eine Hüpfburg erfasst und in die Elbe geweht. Vier darauf spielende Kinder wurden verletzt. Zahlreiche Rettungskräfte sind im Einsatz.