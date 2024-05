Morgens um 6:30 Uhr ist schon gut was los im Haus der Wohlmachers in Silstedt im Landkreis Harz. Die achtjährigen Zwillinge Connor und Collin toben im Wohnzimmer herum und warten darauf, dass es endlich Zeit ist, zur Schule zu starten. Soweit, so normal. Derweil sitzt ihr Vater Patrick Wohlmacher in der Küche, vor ihm liegt ein Stapel Dokumente. Im Gespräch wird schnell klar, dass die Situation längst nicht so normal ist, wie sie zunächst scheint. Denn Connor leidet seit seiner Geburt an einer Zerebralparese, also einer Bewegungsstörung, die durch eine frühkindliche Hirnstörung ausgelöst wurde. Der Achtjährige kann sich also nur im Rollstuhl oder sehr langsam mit Krücken fortbewegen.