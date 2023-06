In Halle werden am Samstagmittag die diesjährigen Romanik-Preise des Landes vergeben. Gold geht diesmal in die Altmark: an den Verein der Freunde und Förderer der Sankt-Petri-Kirche zu Seehausen. Den Romanik-Preis in Silber bekommen die Klosterbrüder vom Kloster Zscheiplitz. Einen Sonderpreis vergibt das Wirtschaftsministerium an die evangelische Kirchgemeinde in Gernrode im Harz.

Schon von weitem ist die Sankt-Petri-Kirche in Seehausen zu sehen. Bildrechte: IMAGO / imagebroker