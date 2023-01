Was gehört zu den Schadstoffen? Schadstoffe stecken in vielen Produkten, wenn auch nicht immer in großen Mengen. Häufig handelt es sich um Chemikalien mit technischer, medizinischer oder anderer praktischer Funktion. Gefährlich wird es, wenn diese Stoffe in die Umwelt gelangen und Pflanzen sowie Tiere schädigen. Schadstoffe müssen daher getrennt vom normalen Müll gesammelt und entsorgt werden.



Als Schadstoffe beziehungsweise Sondermüll gelten:

• Batterien und Akkus

• Medikamente

• Altöl

• Elektrogeräte

• Energiesparlampen

• Farben, Lacke, Kleister, Löser

• Spezialreiniger

• Gartenchemikalien

• Verbrauchs- und Pflegemittel für Pkw und Fahrrad Quelle: Verbraucherzentrale