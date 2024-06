Hakenkreuze, Hitlergrüße, rassistische Sprüche – immer häufiger wenden sich Lehrerinnen und Lehrer wegen solcher Vorfälle an Noah Buhmann und sein Kollegium. Buhmann ist Bildungsreferent beim Verein Miteinander – Netzwerk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-Anhalt: "Was uns noch aufgefallen ist, ist, dass wir bereits viele Anfragen aus den Schulklassen fünf und sechs haben, was ein bisschen ungewöhnlich und auch eine neuere Entwicklung ist. Früher fing das dann erst ab einer älteren Altersstufe an."