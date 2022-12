Schulen und Kitas in Sachsen-Anhalt sollten momentan auf den Nachweis unnötiger Atteste und Gesundschreibungen verzichten. Das empfehlen sowohl das Gesundheits- als auch das Bildungsministerium angesichts der angespannten Lage in den Kinderarztpraxen im Land.

Ministerin Petra Grimm-Benne (SPD) sagte MDR SACHSEN ANHALT am Mittwoch: "Seit 2013 ist so eine Gesundschreibung nicht mehr nötig. Deswegen haben wir alle Kitas in einem Schreiben aufgefordert, darauf zu verzichten." Zudem laufe man Gefahr, dass Kinder wieder krank werden, wenn sie erneut in eine Praxis gehen müssten.