Energieversorgung Abstellen von Wasser oder Heizung durch Versorger nur Einzelfälle?

26. Oktober 2024, 15:13 Uhr

Energieversorger in Sachsen-Anhalt stellen nur in Einzelfällen Mietern die Heizung oder das warme Wasser ab. In den vergangenen Jahren könne kein Anstieg von Fällen verzeichnet werden, teilten die Versorger der großen Städte mit. Im Gegensatz zu Städten wie Berlin seien die Fallzahlen etwa in Magdeburg noch überschaubar, so der Mieterschutzbund.