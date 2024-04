Das ganze Wohngebiet wird über einen einzelnen Hausanschluss versorgt. Die Leitung war bereits stillgelegt und sollte lediglich für Bauwasser genutzt werden.

Geschäftsführer der zuständigen Baufirma ist Ingo Jung. Aus seiner Sicht wurde alles ordnungsgemäß verlegt.

Der Präsident der sächsischen Ingenieurkammer widerspricht: Die Bauweise sei absolut unüblich.

Die morgendliche Dusche konnte Jan Kohlwes immerhin noch zu Ende bringen an jenem Mittwoch, dem 31. Januar. Als der Vater zweier Kinder kurz darauf aber den Wasserhahn in der Küche seines Eigenheims aufdreht, bekommt er einen Schrecken: Plätschern, Tröpfeln, dann gar nichts mehr. Für die nächsten zwei Tage sollte dieser Zustand andauern.

In der Messenger-Gruppe des kleinen Neubaugebiets "Zur Luther Linde" in Muldenstein (Anhalt-Bitterfeld) ist direkt einiges los, erinnert sich Kohlwes: Auch seine Nachbarn, zwölf Familien, sitzen von einer Sekunde auf die andere auf dem Trockenen. Einige erkundigen sich schnell in den Häusern weiter unten an der Friedersdorfer Straße: Ein Rohrbruch, wie sie hier offenbar öfter mal vorkommen, ist es nicht. Im restlichen Dorf läuft das Wasser, wie es soll.

Muldenstein: Streit um Wasserleitungen schwelt seit Jahren

Spätestens da bestätigt sich Jan Kohlwes’ böse Vorahnung, nämlich, dass der Bauträger des Neubaugebiets ernst gemacht und den Bewohnern das Wasser abgedreht hat – ohne Frist. "Er hat das schon öfters angedroht. Da hat man sich immer gedacht: Das kann er nicht bringen. Hier wohnen Familien, hier wohnen kleine Kinder, hier wohnen teilweise Babys."

Es ist der vorläufige Höhepunkt eines Streits um möglicherweise unsachgemäß verlegte Wasserleitungen, der die Hauskäufer seit Jahren viel Zeit und noch mehr Nerven gekostet hat. Bildrechte: MDR/Exakt

MDR SACHSEN-ANHALT und MDR Exakt haben mit insgesamt vier der zwölf betroffenen Familien gesprochen. Sie haben ihre Eigenheime an der Mulde im Grünen zwischen 2019 und 2021 gekauft. Gebaut und vermarktet wurden die Immobilien von der J & J Immoservice GmbH. Die Häuser in attraktiver Lage mit Gartengrundstück wurden nach MDR-Informationen komplett schlüsselfertig für vergleichsweise günstige 200.000 Euro angeboten.

Leitungen über private Grundstücke verlegt

Nach dem jeweiligen Einzug erlebten die Neu-Muldensteiner allerdings eine faustdicke Überraschung: Als sie sich beim zuständigen Wasserversorger Midewa (Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland) anmelden wollen, erhalten sie die völlig unerwartete Antwort, dass das nicht möglich sei.

"Die Midewa hat uns gesagt, dass die Leitungen vom Bauträger ausschließlich über private Grundstücke verlegt worden sind", beschreibt Manuela Liebich, die mit ihrer dreiköpfigen Familie seit Januar 2020 im Wohngebiet lebt. Es fehle der Nachweis, dass die Anlage den Anforderungen an ein öffentliches Trinkwassernetz entspreche, sei ihr mitgeteilt worden. Bildrechte: MDR/Exakt

Midewa: "Keine stabile, sichere Versorgung möglich"

Es geht aber offenbar auch um die Art, wie die Leitungen vom Bauträger an das Wassernetz angeschlossen wurden. Wie Midewa-Chef Uwe Störzner im MDR-Gespräch erläutert, wird das gesamte Gebiet über die alte Leitung eines längst abgerissenen Kindergartens versorgt, die die Midewa ausschließlich als Bauwasser-Anschluss vorübergehend wieder in Betrieb genommen habe. Sechs Doppelhäuser hingen also an einem einzigen Hausanschluss, der dafür viel zu klein und eigentlich bereits stillgelegt gewesen sei.

"Wenn hier alle gleichzeitig den Rasen wässern, werden die Häuser weiter oben am Hang kein Wasser mehr haben. Das ist vorprogrammiert", sagt Störzner. Eine stabile, sichere Versorgung könne so nicht gewährleistet werden. Alle Anwohner, mit denen der MDR gesprochen hat, bestätigen Probleme mit dem Wasserdruck, insbesondere im Sommer.

Die Erschließung ist komplett unzulänglich. Uwe Störzner Geschäftsführer Midewa

Weitere Probleme kommen aus Sicht der Midewa hinzu. Vom ehemaligen Kindergarten-Anschluss aus, der an der Grenze zum Wohngebiet in der öffentlichen Straße endet, verläuft die Leitung, die zu den Häusern abzweigt, in den Vorgärten. Sie liegt dort laut Störzner nicht nur in zu geringer Tiefe, sondern sei auch durch andere, oberirdische Anlagen wie Klimaanlagen oder Wärmepumpen überbaut worden. Diese müssten folglich weichen, wollte man beispielweise in einem Störfall an die Leitung heran. Bildrechte: MDR/Exakt

Bewohner in dauerhaftem Abhängigkeitsverhältnis zum Bauträger

Im Normalfall hätte laut Midewa für das Wohngebiet eine neue, ausreichend große Versorgungsleitung in der öffentlichen Straße "Zur Luther Linde" verlegt werden müssen, von der aus dann jedes Haus separate Anschlussleitungen hätte bekommen müssen – mit jeweils separater Wasseruhr und Absteller auf öffentlichem Grund. "Genau das und nicht mehr haben wir auch so vorgegeben", so Störzner.

Sein Fazit: "Die Erschließung ist komplett unzulänglich und entspricht keinerlei technischem Regelwerk. Das können wir unter diesen Rahmenbedingungen nicht in unser Netz übernehmen."