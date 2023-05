Am vollsten sind die Straßen laut ADAC am Nachmittag, späten Nachmittag und frühen Abend. "Je später es wird desto besser, aber da muss man wirklich gut ausgeruht sein, wenn man in die Nacht hineinfahren will", so Kruse. Wer am Himmelfahrtstag startet, sollte laut der Sprecherin möglichst früh losfahren. Das selbe gelte bei der Rückreise am Sonntag. "Da geht es wieder los ab Mittags bis in die Abendstunden hinein."