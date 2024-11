Der Einblick in die Betriebe ihrer Heimat ist für Anne Wiechmann – eine Mitschülerin von Terence – das Besondere am Projekt. "Im vergangenen Jahr hatten wir nicht diese Möglichkeit, vorher in die Betriebe zu gucken." Sie habe dann von der Schule einen Zettel bekommen, sollte einen Betrieb auswählen und habe dann so ihr Schüler-Praktikum zugewiesen bekommen.

Das "Altmarkstarter"-Projekt biete ihr nun vorab den Blick hinter die Kulissen und helfe ihr damit bei der Entscheidungsfindung. Auch Anne will in der Region bleiben und begeistert sich für eine Ausbildung im Handwerk. Am meisten interessiert sie an diesem Tag die "Landmaschinen GmbH Badel" in Badel, der dritte Betrieb, in den die Gymnasiasten an dem Tag reinschnuppern.