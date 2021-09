Am Donnerstag gehen zwei weitere Abschnitte in den Bau. Wenn der Bau losgeht und alles nach Plan läuft, könnte es dann in vier Jahren vom Süden her bis nach Stendal freie Fahrt auf der A14 geben. Zu dem Zeitpunkt soll der Abschnitt zwischen Lüderitz und dem Anschluss an die B188 bei Stendal erfolgt sein. Und: Das vorgelagerte 15 Kilometer lange Teilstück zwischen Tangerhütte und Lüderitz, an dem derzeit mit Hochdruck gebaut wird, soll laut Plan schon ein Jahr zuvor, also 2023, fertig sein, wie Tino Möhring, Sprecher der Autobahn GmbH, sagt.