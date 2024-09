Außerdem konnten Taucher Tierkopf-Verzierungen feststellen, die aus archäologischer Sicht bisher einmalig für ein Binnenschiff sind. An Bug und Heck des Prahms, also vorne und hinten am Boot, befinden sich Bär und Vogel-Darstellungen. Vergleichbare Funde sind nach Angaben der Landesarchäologen bislang nur von Hochseeschiffen bekannt. Sporttaucher hatten das Prahmboot in den 1990er Jahren entdeckt.

Um weitere Daten über das Fundstück zu erhalten, solle das Boot Ende April 2025 an die Wasseroberfläche gezogen und auf die im Arendsee befindliche Plattform gesetzt werden, so Thomas. Das solle die Arbeiten für die Archäologen erleichtern. Denn in einer Tiefe von rund 35 Metern sei die Sicht gleich Null. Jede Bewegung wirbele Sediment auf. Zudem sei es in der Wassertiefe circa fünf Grad kalt, sodass die Taucher spezielle Gasgemische nutzen müssen, um möglichst lange an dem Prahm zu arbeiten.