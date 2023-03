Die Planungen für die Nordverlängerung der Autobahn 14 in Sachsen-Anhalt sind abgeschlossen. Es besteht Baurecht für die komplette Trasse in Sachsen-Anhalt.



Die Klage einer Privatperson gegen den Abschnitt zwischen Dahlenwarsleben und Wolmirstedt (11 Kilometer) wurde Ende September 2021 nach Verhandlungen mit dem Land und der Fernstraßengesellschaft DEGES zurückgezogen. Für den Bau der Trasse über den Mittellandkanal nördlich von Magdeburg laufen die Bauvorbereitungen.



Die letzte verbliebene Klage bestand gegen den Bau des Teilstücks Osterburg - Seehausen Nord (17 Kilometer). Hier hatte eine Umweltschutzorganisation Klage eingereicht und unter anderem Planungsfehler moniert. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wies die Klage jedoch ab.