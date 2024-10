"Insgesamt haben wir 3.008 Wohnheimplätze in Halle", sagt Stefanie Loreck vom zugehörigen Studentenwerk. Das Problem: Es könne immer nur ein Teil neu vermietet werden, weil ein Teil noch vermietet oder teils bautechnisch gesperrt ist. In Köthen, am Standort der Hochschule Anhalt, können Loreck zufolge 616 Studierende in einem Wohnheim des Studentenwerkes wohnen. Frei waren davon zu diesem Wintersemester 124 Plätze, auf die es 170 Bewerbungen gab. Die meisten Absagen gab es dieses Jahr in Dessau. Dort haben nur 33 von 238 Studierende ein Zimmer im Wohnheim bekommen.