Studienanfänger aus einkommensschwachen Haushalten, die bereits Sozialleistungen empfangen haben, können zum Wintersemester 2024/25 das erste Mal eine Studienstarthilfe in Höhe von 1.000 Euro in Anspruch nehmen. Die Einmalzahlung hatte das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Zuge der letzten BAföG-Reform auf den Weg gebracht. Studienanfänger unter 25 Jahren können die Studienstarthilfe über das Portal BAföG digital beantragen. Dies ist dem Ministerium zufolge bis zum Ende des Monats möglich, der auf den Monat des Studienbeginns folgt. Studierende, die zum 1. Oktober ihr Studium starten, haben also bis Ende November Zeit.

Die Sprecherin des Studentenwerks Magdeburg empfiehlt, das BAföG so schnell wie möglich zu beantragen, am besten online über BAföG digital. "Oft fehlt noch was, dann muss der Antrag erst mal per Post zurückgeschickt werden, das dauert", so Ehrenberg. Zwar können Studierende die Ausbildungshilfe auch nach Oktober noch beantragen. Den Angaben der Studentenwerke zufolge wird das monatliche Fördergeld aber erst ab dem Monat ausgezahlt, in dem der Antrag eingegangen ist.