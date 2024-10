Matthias Anbuhl vom Deutschen Studierendenwerk sieht vor allem hohe Miet- und Lebensmittelkosten als Knackpunkt. "In den letzten Jahren sind die Mieten in den Hochschulstädten und die Kosten für Lebensmittel stark gestiegen. Darauf haben die Studierenden kaum Möglichkeiten zu reagieren." Ein großer Teil der Studierenden sei bereits mit den Mieten finanziell überfordert. "Das hängt auch damit zusammen, dass Studierende in den Hochschulstädten leben und dort konzentriert sind, wo die Mieten tendenziell höher sind", so Anbuhl. Einem aktuellen Bericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbands zufolge sind rund 60 Prozent der allein oder in Wohngemeinschaft lebenden Studierenden mit den Wohnkosten überlastet.