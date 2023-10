Sollten die Arbeitgeber in der nun fünften Verhandlungsrunde nicht darauf eingehen, werde man im Vorweihnachtsgeschäft alles mobilisieren und zum Streik aufrufen, so Verdi-Verhandlungsführer Torsten Furgol.

Bereits am Montag hatte Verdi die Beschäftigten des Netto-Warenlagers in Coswig im Landkreis Wittenberg dazu aufgerufen, ihre Arbeit für mehrere Tage niederzulegen. In der vierten Verhandlungsrunde im September waren die Parteien zu keiner Einigung gelangt.