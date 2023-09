Die Verhandlungen betreffen unter anderem die Mitarbeiter von Metro und Selgros in Magdeburg, die großen Lebensmittellager, wie Edeka in Osterweddingen, Aldi in Meitzendorf sowie das Penny-Zentrallager bei Landsberg. Es ist inzwischen die vierte Tarifrunde im Groß- und Außenhandel. Im Sommer hatte es auch Warnstreiks gegeben, unter anderem im Juni.