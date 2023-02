Inflation Reallöhne sinken im Rekordtempo

Die Reallöhne in Deutschland sind 2021 im Rekordtempo gefallen. Die Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen wuchsen zwar mit 3,4 Prozent so stark wie noch nie seit Beginn der Zeitreihe 2008, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Verbraucherpreise erhöhten sich aber parallel dazu mit 7,9 Prozent mehr als doppelt so stark. Dadurch sanken die Reallöhne um durchschnittlich 4,1 Prozent – ebenfalls der höchste Wert seit 2008.