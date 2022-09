Positive Entdeckung: Von der Toilette des Schuhmuseums haben Besucher einen großartigen Ausblick über die Dächer der Stadt. Weiter geht es nach Eisleben. Natürlich wird auf Luthers Wegen gewandelt. Vom Parkplatz am Rande der Innenstadt geht es zu Fuß zum Lutherdenkmal auf dem Markt. Was schnell auffällt, die gute Ausschilderung für Besucher der Stadt, die auch auf Toiletten hinweist.

Ein gut sichtbares Wegweisersystem leitet Besucher in Eisleben auch zu den öffentlichen Toiletten. Bildrechte: MDR/Hannes Leonard

So auch die Praxis im Händelhaus in Halle. "Wir haben keine öffentliche Toilette", wird der Besucher sofort informiert. Doch schnell schiebt die Mitarbeiterin nach, für eine kleine Spende könne man die Klos aber trotzdem nutzen. Ganz anders die Erfahrung in der nahen Thalia-Buchhandlung am Markt. Dort schickt ein Mitarbeiter Kunden, die nach einer Toilette fragen, einfach weg.



Klar ist auch: Der Betrieb von öffentlichen Toiletten kostet ordentlich Geld. Neben Energiekosten oder Lohnkosten für die Reinigung haben die Kommunen auch Ausgaben für häufig notwendige Renovierungsarbeiten oder Reparaturen wegen Vandalismus zu tragen. Allein für die Marktberg-Toiletten in Eisleben belaufen sich die "Unterhaltskosten sich auf cirka 16.000 Euro je Jahr". In Halle sind im Haushalt "Kosten von rund 55.000 Euro pro Jahr" für die öffentlichen Klos veranschlagt.