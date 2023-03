Rund 300 Jahre später ist Schriftstellerin Angela Steidele so sehr vom Schicksal der Catharina Margaretha Linck fasziniert, dass sie ihr Leben umfangreich recherchiert und schließlich ein Buch darüber schreibt. "In Männerkleidern", so lautet der Titel. Im Jahr 2005 bekam sie dafür in Halberstadt den Gleim-Literaturpreis überreicht.