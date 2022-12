Jan und Tija sind Freund*innen und haben jahrelang gemeinsam Theater gespielt. Aus Improvisationen entstanden erste Songs. 2020 gründeten sie das Rap Duo "Der Nebenwiderspruch". Ihr Bandname bezieht sich auf die marxistische Theorie von Haupt- und Nebenwiderspruch und will darauf aufmerksam machen, dass Rassismus, Sexismus, Ableismus, Trans- und Homofeindlichkeit keine Nebensache sein sollten.



Im November 2022 erschien in Zusammenarbeit mit dem Leipziger Rapper und Produzenten Sir Mantis ihre erste EP "Luxuria". Jan und Tija identifizieren sich als trans und nicht-binär. Sie verstehen sich als queerfeministisch und üben in ihren Texten Kritik an dem dualistischen Denken unserer Gesellschaft, binären Geschlechterrollen und anderen Unterdrückungsmechanismen. Ihre Musik bewegt sich zwischen Wut und Verspieltheit.