Das Ende des Zweiten Weltkrieges war für die Homosexuellen keine Befreiung. Denn sowohl in der DDR, als auch in der Bundesrepublik wurden sie weiter verfolgt. Es gab Fälle, in denen Verfolgte, die das KZ überlebt hatten, in der BRD aufgrund ihrer Sexualität dann wieder in Haft saßen.