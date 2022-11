Sachsen-Anhalt hat weitere ukrainische Lehrkräfte eingestellt. Inzwischen seien an 123 Schulstandorten insgesamt 191 Lehrkräfte beschäftigt, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Montag in Magdeburg mit. Sie sorgten für ein Unterrichtsangebot in ukrainischer Sprache für geflüchtete Schülerinnen und Schüler.