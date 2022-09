Es ist 11:20 Uhr. Die Glocke hat das Ende der Pause an der Sekundarschule "Wladimir Komarow" in Stendal eingeläutet. 17 Kinder flitzen in einen Klassenraum in der erste Etage. Sie setzen sich ihre Kopfhörer auf und arbeiten weiter an ihren Aufgaben – jeder für sich.