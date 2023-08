Erstes Halbjahr 2023 Umsatzplus für Hotels und Pensionen in Sachsen-Anhalt

Insgesamt hat das Gastgewerbe in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr 2023 seinen Umsatz gesteigert. Betrachtet Gastronomie und Beherbergungsbetriebe getrennt, haben Hotels und Pensionen ein starkes Plus zu verzeichnen. In der Gastronomie ist der Umsatz dagegen leicht zurückgegangen.