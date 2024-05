Die Krankenkasse Barmer kritisiert einen zu häufigen Einsatz von ungeeigneten Schmerzmitteln in Sachsen-Anhalt. Wie die Ersatzkasse mitteilte, ist das vor allem für Menschen mit Herzschwäche riskant. Bei ihnen könne auch ein kurzer Einsatz von Schmerzmitteln die Leistung des Herzens deutlich schwächen. Aus dem aktuellen Arzneimittelreport der Barmer geht hervor, dass im Jahr 2021 in Sachsen-Anhalt rund 26.000 Menschen mit Herzschwäche Schmerzmittel verordnet bekommen haben.

Grund für die Verordnung ungeeigneter Medikamente ist laut Barmer unter anderem eine fehlende Digitalisierung. Axel Wiedemann, Landesgeschäftsführer der Barmer in Sachsen-Anhalt, fordert deshalb den konsequenten und verbindlichen Einsatz digitaler Helfer in der Arzneimittel-Versorgung. Damit lasse sich der Überblick über alle Medikamente und deren Neben- und Wechselwirkungen behalten. Als Beispiel nannte er den Einsatz der elektronischen Patientenakte, in der auch ein Medikationsplan notiert werden könne.