Demnach ist die Baustelle am Gleisdreieck am Hassselbachplatz Grund für Existenzsorgen bei den Gewerbetreibern: "Die MVB haben sich bereit erklärt, mit uns eine Plakataktion zu machen, die an allen Haltestellen der MVB in der Stadt kommuniziert wird. Darauf zeigen wir nochmal, dass der Platz wirklich in das Herz Magdeburgs gehört und dass alles, was es hier gibt, geöffnet ist." Mit der Kampagne solle eine klare Botschaft vermittelt werden, wie Tritz sagte: "Kommt hierher, wir sind weiter für euch da, haltet uns die Treue, wir brauchen euch."