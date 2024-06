Bereits in den vergangenen Tagen war es in Sachsen-Anhalt immer wieder zu schweren Gewittern gekommen. Am Donnerstagabend hatten die Unwetter vor allem im nördlichen Landesteil zu Schäden geführt. In der Nähe von Lostau im Jerichower Land waren mehrere Bäume auf eine Autobahn gestürzt, ein weiterer Baum war auf eine Oberleitung gestürzt und hatte das Kabel gekappt. In der Gemeinde Elbe-Parey war zudem ein Mann vom Blitz getroffen worden und hatte sich nach ersten Angaben leichte Verletzungen zugezogen.