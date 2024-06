In Sachsen-Anhalt haben die Unwetter am Donnerstagabend vor allem im nördlichen Landesteil zu Schäden geführt. Die meisten Einsätze hatte nach Angaben der Feuerwehren der Landkreis Jerichower Land zu verzeichnen. Dort waren unter anderem Bäume auf die Autobahn 2 zwischen Lostau und Burg-Zentrum gestürzt. Nahe Lostau stürzte zudem ein Baum auf eine Oberleitung und zerriss ein Kabel. Die gekappte Leitung löste am Boden einen Schwelbrand aus.

In der Gemeinde Elbe-Parey wurden zudem ein Mann offenbar vom Blitz getroffen. Die Person erlitt nach ersten Angaben nur leichte Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Weitere umgestürzte Bäume hatte es auf der B189 in der Börde, in Magdeburg und in Calbe (Milde) gegeben. In Calbe waren zudem mehrere Keller vollgelaufen.