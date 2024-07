Zahlreiche Feuerwehreinsätze Gewitter verursacht Schäden im Norden von Sachsen-Anhalt

Hauptinhalt

01. Juli 2024, 14:47 Uhr

Am Sonntagnachmittag haben Gewitter im Norden Sachsen-Anhalts für vollgelaufene Keller sowie verwüstete und überflutete Straßen gesorgt. Besonders betroffen waren am Nachmittag die Städte Tangermünde und Stendal. In Osterburg waren in der Nacht auf Montag mehrere Haushalte durch einen Blitzeinschlag ohne Strom. Zuvor hatte ein Unwetter vor allem im Kreis Mansfeld-Südharz Schäden verursacht.