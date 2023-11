In Gaststätten zeigt seit Jahren ein Fachkräftemangel. Das habe auch etwas mit den Bedingungen in deutschen Küchen zu tun, erklärt Konrad Rein: "Koch ist ein super interessanter Beruf. Aber irgendwie wird so getan, als ob das zwangsweise einhergeht mit einer '40 plus x Stunden'-Woche. Dass man also täglich in der Küche ackert und sich quasi sich selbst als Mensch aufopfert für diesen Beruf." Das mache für viele junge Leute den Beruf unattraktiv.