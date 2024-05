In der Nacht auf Sonntag gibt es eine neue Chance, Polarlichter über Sachsen-Anhalt zu sehen.

Voraussetzung dafür sind gute Bedingungen wie eine dunkle Umgebung und ein klarer Himmel.

Derzeit sind die Polarlichter besonders stark.

Nach den beeindruckenden Polarlichtern (Aurora Borealis) in der Nacht zum Sonnabend, haben Menschen in Sachsen-Anhalt nun erneut die Chance, Polarlichter am Himmel zu beobachten. Experten gehen davon aus, dass die bunten Schleier am Himmel auch in der Nacht zum Sonntag zu sehen sein werden.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Bein

Bereits in der Nacht zu Samstag hatten sie am Himmel geleuchtet und die Nacht an einigen Orten magenta, grün und türkis gefärbt. Besonders im Harz und auf dem Brocken gelangen Fotografen beeindruckende Aufnahmen des Naturphänomens (Aurora Borealis).

Voraussetzung: Dunkle Umgebung, klarer Himmel

Wichtig, um die Nordlichter zu entdecken, ist eine möglichst dunkle Umgebung und freie Sicht auf den Himmel. Und auch dann gibt es laut Experten keine Garantie, das Naturschauspiel zu entdecken.

Bildrechte: IMAGO/Christian Grube

Mit bloßem Auge sind die Nordlichter über Deutschland zum Teil nur als wabernder Schleier wahrnehmbar. Die kräftigen Farben können in der bekannten Ausprägung häufig erst durch Langzeitbelichtung beim Fotografieren (etwa mit dem Handy) sichtbar werden.

Polarlicht besonders stark ausgeprägt

Ursache für das Naturphänomen sind Sonnenstürme, die auf das Magnetfeld der Erde treffen. Diese sind laut Angaben von Behörden derzeit außergewöhnlich stark und erreichten Samstagnacht Stufe fünf von fünf auf der Messskala. Durch die starken Sonnenstürme waren die Nordlichter über weiten Teilen Deutschlands zu sehen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Matthias Balk

Nordlicht über Magdeburg

Normalerweise sind Nordlichter in der Nähe des magnetischen Nordpols, also in Nordskandinavien, Island, Alaska, Kanada und Grönland zu sehen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Thomas Schulz