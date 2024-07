In Magdeburg haben Unbekannte in zwei Fällen verfassungsfeindliche Parolen gerufen. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten am Freitag mehrfach alarmiert worden.

Mehrfach verfassungsfeindliche Parolen in Magdeburg

Im ersten Fall hatte ein Unbekannter den Angaben zufolge am frühen Abend die Notbremse in einer Straßenbahn gezogen. Daraufhin habe er das Verkehrsmittel verlassen und Parolen gerufen, die wegen ihrer Verwendung in der Zeit des Nationalsozialismus verboten sind.

Der zweite Fall ereignete sich ebenfalls am Freitagabend an einer Straßenbahnhaltestelle. Demnach sollen zwei Männer mehrfach verfassungsfeindliche Parolen aus der Nazi-Zeit gerufen haben. In beiden Fällen habe die Magdeburger Polizei die Identität der Männer nicht feststellen können.

Altmarkkreis Salzwedel: Rechtsextreme Schmierereien

Im Altmarkkreis Salzwedel sind zudem am Wochenende mehrere rechtsextreme Schmierereien entdeckt worden. Zwei Polizisten auf Streife wurden einem Sprecher zufolge in Salzwedel auf drei Hakenkreuze aufmerksam – an der Stadtmauer, an einem Bauobjekt und an einer Dixi-Toilette.