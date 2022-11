Der Wald in Sachsen-Anhalt ist auch 2022 in schlechtem Zustand. Das teilte Forstminister Sven Schulze (CDU) MDR SACHSEN-ANHALT mit. Der am Mittwoch vorgestellte Waldzustandsbericht zeige unter anderem, dass die Baumkronen lichter werden: Man habe mit 27 Prozent Kronenverlichtung einen neuen Höchstwert bei allen Baumarten und Altersgruppen verzeichnet, sagte Schulze. Zudem seien etwa zwölf Prozent aller Bäume stark beschädigt. Besonders betroffen sei die Fichte.