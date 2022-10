Die Waldbrandsaison in Sachsen-Anhalt war in diesem Jahr die zweitschlimmste seit dem Start der Aufzeichnungen 1992. Wie die Waldbrandzentrale in Annaburg im Landkreis Wittenberg MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, hat es in diesem Jahr rund 150 Waldbrände gegeben. Die Feuer haben demnach insgesamt etwa 90 Hektar Wald vernichtet. Das entspricht einer Fläche von rund 126 Fußballfeldern. Rekordjahr bleibt den Angaben zufolge 2018, als Waldbrände auf einer Fläche von 120 Hektar wüteten.