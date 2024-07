Rettungsschwimmer: Eltern müssen ihre Kinder beim Baden beaufsichtigen

Lehning sagte, man stelle immer häufiger fest, dass sich viele überschätzten und sich nicht an die Baderegeln hielten. "Wenn man ins Wasser geht, sollte man sich vorher abkühlen, nicht einfach spontan reinspringen, sondern sich erstmal ein bisschen frisch machen", so Lehning. Auch sollte man nicht zu lange im Wasser bleiben.

Der Leiter der Wasserwacht Magdeburg sieht auch die Eltern bei der Aufsicht ihrer Kinder in der Pflicht. Zu oft würden Kinder im Freibad oder am See allein gelassen. Ihre Eltern spielten am Handy und würden ihre Pflicht vernachlässigen, auf ihre Kinder aufzupassen.

Primär sind die Eltern für ihre Kinder verantwortlich. Und wir mussten feststellen, dass wir erhöht gefordert sind, [...] weil Kinder mal schnell untertauchen. Andreas Lehning Vizepräsident DRK Sachsen-Anhalt

Badeunfälle in Sachsen-Anhalt: 16 Tote im vergangenen Jahr

Im Jahr 2023 starben in Sachsen-Anhalt 16 Menschen beim Baden. In den Jahren 2022 und 2021 waren es jeweils zwölf Tote. Auch in diesem Jahr kam es bereits zu einigen Badeunfällen. Am Sonntag starb im Plattensee in Dannigkow im Jerichower Land ein 47-Jähriger. Der Mann schwamm im See und spürte nach Polizeiangaben Schmerzen in der Brust. Er konnte sich zunächst noch aus eigener Kraft auf eine Badeplattform retten, starb aber später noch vor Ort.