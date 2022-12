Vorschlag des Kanzlers Forderung nach weniger Frührentnern: Zustimmung in Sachsen-Anhalt – aber nicht nur

Früher in Rente gehen und sich nicht bis 67 abmühen – diese Option ist für viele in Deutschland verlockend. Möglich macht es die "Rente mit 63", die 2014 eingeführt wurde. So können Menschen früher aus dem Berufsleben ausscheiden. Hunderttausende haben in der Vergangenheit davon Gebrauch gemacht. Bundeskanzler Olaf Scholz fordert nun weniger Frühverrentungen. In Sachsen-Anhalt bekommt er dafür viel Zuspruch – aber nicht nur.