Kryptowährung und Co: Geld langfristig beiseite legen

Dass die Finanzwelt genau ihr Ding ist, hat Tabea Brandt schon früh gemerkt. Bereits 2015, zu Beginn ihres Bachelorstudiums, fängt sie an, kleine Beträge in ETFs und Aktien zu investieren. Ab und zu auch in Kryptowährung. Damals waren Informationen im Netz noch schwerer zu finden und sie mit ihrem Interesse für den Markt allein. Das hat sich geändert: "Meine engsten Freunde und Familie sind gut informiert. Mittlerweile investieren alle in meinem Umfeld", erzählt die 27-Jährige. Von Zuhause habe sie bereits früh mitgegeben bekommen, dass man sich um sein Geld kümmern muss. Ihre Eltern investierten früher auch schon über den klassischen Weg in der Bank. "Heute machen sie es so wie ich, weil ich ihnen gezeigt habe, wie es geht."

Tabea Brandt investiert schon seit sieben Jahren. Bildrechte: Tabea Brandt Tabea Brandt arbeitet aktuell in einer Wirtschaftsprüfungskanzlei. Beim Investieren habe sie das Thema Altersvorsorge noch nicht im Blick. "Damit beschäftige ich mich, wenn ich 30 bin", sagt sie. Stattdessen will sie sich zunächst eine Grundlage für einen Wohnungskauf legen. Dafür zweigt die Magdeburgerin regelmäßig Geld von ihrem Lohn ab: "Immer, wenn mein Gehalt überwiesen wird, geht ein bestimmter Betrag in mein Wertpapierdepot. Und irgendwann im Laufe des Monats investieren meine Sparpläne dann automatisch. Ich kümmere mich da schon seit Jahren nicht mehr selbst drum."

Aktien sind nicht mehr nur Männersache

Lange waren die Börse und der Aktienmarkt Männersache. Das ändere sich gerade zum Glück, meint Tabea Brandt. Trotzdem sorgen junge Frauen noch immer zu wenig für ihr Alter vor, zeigt die Jugendstudie 2022. Nur 29 Prozent legen demnach Geld für die Rente zurück. Social Media-Accounts und Blogs, die sich explizit an Frauen richten, wollen das ändern und Finanzthemen für die weibliche Zielgruppe ansprechender machen. Mit "Aktien für Frauen" gestaltet Jenny Dressel genau so ein Angebot. Auf Instagram folgen ihr 39.000 Menschen. Die 32-Jährige stammt aus Eisleben, lebt mittlerweile in Leipzig.